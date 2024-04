Centro Integrado de Educação Especial e Ensino Infantil Dona Nena foi inaugurado em Tabatinga

Na última sexta-feira (5), foi inaugurado o Centro Integrado de Educação Especial e Ensino Infantil Dona Nena. A escolha da data do evento, foi em homenagem ao aniversário do pai (in memoriam) do prefeito Saul Bemerguy e o nome do Centro em memória de sua mãe, Dona Nena, que partiu em abril de 2023, tornam essa inauguração ainda mais significativa.

O evento contou com a presença do prefeito Saul Bemerguy e sua família, do Vice-prefeito Plínio Cruz, autoridades, Eclesiásticas, civis e Militares, profissionais da educação e a população local.

A construção do Centro é a realização de um sonho antigo do prefeito Saul Bemerguy e profissionais da educação que fazem parte da história do CIEEI. O secretário de Educação Waldeclaci Batista (Decla), apresentou de forma emocionada a Diretora Aurtélia Rodrigues, conhecida carinhosamente como Téia e afirmou estar vivenciando um sonho antigo se tornar realidade.

Após 19 anos sem um local oficial que oferecesse todas as comodidades e instalações necessárias para a realização do trabalho com as crianças de necessidades especiais, a inauguração do prédio, foi um dia histórico para Tabatinga que a partir de hoje, segunda-feira (8), iniciará uma nova história para esse importante Centro e para todas as crianças e jovens que serão assistidos na instituição.

O Centro contará também com o ensino infantil do Maternal ao Pré II que irá receber crianças de 1 a 5 anos de idade, tornando-se referência para o estado do Amazonas, pela infraestrutura completa do local que conta com, salas amplas e climatizadas, brinquedoteca, sala de música, informática, piscina, quadra esportiva, horta e pela grande equipe de profissionais da educação e profissionais das áreas de fisioterapia, fonologia, odontologia, assistência social entre outros, tudo feito com muito capricho e cuidado para oferecer o melhor para os alunos que estarão diariamente participando das atividades do local.

Parabéns, prefeito Saul Bermeguy, vice-prefeito Plínio Cruz, secretário de educação Decla, todas os funcionários da educação e a população de Tabatinga, por esse majestoso e importante Centro que trará tantos benefícios para o município.

Por: Silvana Castelo Branco/Portal Tabatinga

Fotos: Portal Tabatinga e Secom PMT