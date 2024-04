Catedral de Letícia realiza Via Sacra

A Sexta-feira Santa é um dia de grande significado para a igreja e os cristãos, marcado pela realização da Via Sacra, uma prática devocional que recria a jornada de Jesus Cristo até o Calvário. Este ano, em Letícia, muitas pessoas participaram ativamente da Via Sacra e das encenações da Paixão de Cristo em vários pontos da cidade.

A Via-Sacra promovida pela Catedral de Letícia teve início às 7h30 da manhã, com a primeira Estação em frente à Universidade Nacional da Colômbia. Centenas de fiéis acompanharam a procissão, que contou com a presença do Bispo Jose Jesus Quintero, demais párocos e freiras da Igreja.

O percurso das 11 estações passou por locais como o a Aeroporto de Letícia, o Batalhão do exército colombiano, a penitenciária de Leticia, a sede da Polícia Nacional, a Sede da Marinha e outros pontos importantes da cidade, alguns fiéis seguiram descalços, outros carregavam imagens de Jesus e cruzes, que foram abençoadas pelo Bispo ao final da cerimônia religiosa.

É realmente inspirador ver tantas pessoas participando ativamente dessas celebrações, são momentos como esses que fortalecem a fé e promovem a união entre os fiéis.

Acompanhem as imagens da procissão.

Por: Silvana Castelo Branco/ Portal Tabatinga