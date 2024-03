Capitania Fluvial de Tabatinga realiza projeto Capitania Itinerante em Atalaia do Norte

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial de Tabatinga (CFT), realizou no período de 17 a 23 de fevereiro, o Projeto “Capitania Itinerante” no Município de Atalaia do Norte-AM, que tem como objetivo promover ações de fiscalização, serviço de regularização documental de condutores de embarcações, bem como cursos de habilitação para condutores de embarcações de esporte e recreio.

A Agência Escola Flutuante Mutirum III é responsável por levar as áreas ribeirinhas mais remotas da região amazônica, a presença da Autoridade Marítima com as ações de fiscalização, serviço cartoriais e de Ensino Profissional Marítimo.

Esta iniciativa visa não apenas garantir a segurança das atividades de navegação fluvial, mas também, promover o bem-estar das comunidades locais, ao proporcionar acesso a serviços que muitas vezes são limitados em regiões tão remotas e de difícil acesso.

Foram realizados aproximadamente 400 atendimentos que englobaram: Inscrição de embarcação, revalidação e 2 via de Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), entregas de Título de Inscrição de Embarcação (TIE), palestras educativas e cursos de Arrais Amador para capacitação e habilitação da população local.

Por: Silvana Castelo Branco

Informações e imagens: setor de comunicação da Marinha de Tabatinga