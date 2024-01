Arlete Mendonça é a nova Secretária de Educação e Desporto Escolar do Amazonas

A partir desta terça-feira (23), a Secretaria de Educação e Desporto Escolar tem como nova secretária a professora Arlete Mendonça, que até então ocupava o cargo de secretária executiva adjunta Pedagógica da Seduc.

Arlete assume no lugar de Kuka Chaves, que estava à frente da secretaria desde agosto de 2021 e que deixa o cargo por motivos pessoais. Kuka ajudou a implantar importantes avanços na rede estadual de ensino.

A nova titular da Seduc é servidora efetiva da Secretaria Municipal de Educação de Manaus (Semed) há 23 anos. Graduada em Normal Superior pela Universidade Estadual do Amazonas (2008), com complementação em Pedagogia, também tem especialização em Gestão de Educacional pela Universidade Federal do Amazonas desde 2010, com experiência tanto na docência, quanto na Gestão Escolar.

Fonte: D24/AM