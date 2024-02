Amazonas tem duas mortes em investigação por dengue, aponta Ministério da Saúde

Duas mortes suspeitas por dengue são investigadas no Amazonas no início de 2024. Os dados são do Painel de Monitoramento do Ministério da Saúde (MS). Em 2023, o estado somou 12 mortes pela doença.

Segundo o Ministério da Saúde, as mortes em investigação ocorreram em Lábrea e Coari, no interior do estado.

De acordo com o monitoramento do MS, Lábrea tem 307 casos prováveis de dengue. O município também aparece no topo da lista de maiores taxas de incidências da doença, conforme o boletim epidemiológico da FVS-AM.

Já em Coari, conforme o Ministério da Saúde, são 149 casos prováveis de dengue.

O cenário epidemiológico da dengue coloca Manaus em situação de alerta, conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Os casos da doença mais que dobraram na cidade.

Conforme o Painel de Monitoramento do Ministério da Saúde, a capital amazonense tem 2.449 casos prováveis da doença.

No dia 25 de janeiro, o Ministério da Saúde anunciou a liberação da vacina contra a dengue. Nomeada Qdenga (TAK-003), o imunizante chegará a 12 municípios do Amazonas e será inicialmente aplicada em pessoas da faixa etária de 10 a 14 anos.

