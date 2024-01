AM registra quase 4 mil casos de dengue em janeiro; número representa alta de 38%, aponta FVS

O Amazonas registrou 3.934 casos de dengue, no período de 1º a 25 de janeiro de 2024, segundo o boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância do Amazonas (FVS) divulgado nesta quinta-feira (25). O número apresenta um aumento de 38% em comparação ao mês inteiro de janeiro de 2023, quando o estado confirmou 2.860 casos da doença.

Apesar do aumento de casos no estado, não houve registro de mortes por dengue no Amazonas até o momento.

Entre as faixas etárias, os grupos com maiores taxas de incidências são os de 20 a 39 anos, com 1.597 casos, e 40 a 59 anos, com 1.148 casos da doença.

Nesta quinta-feira (25), o Ministério da Saúde anunciou a liberação da vacina contra a dengue. Nomeada Qdenga (TAK-003), o imunizante chegará a 12 municípios do Amazonas e será inicialmente aplicada em pessoas da faixa etária de 10 a 14 anos.

