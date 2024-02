Aconteceu nesta quarta-feira, 21, a sessão de fotos das 16 pré-candidatas ao Concurso Miss Tabatinga 2024.

No dia 23 de fevereiro, (sexta-feira), acontecerá a pré-seletiva, onde serão classificadas as candidatas para o Concurso oficial que será dia 23 de março no Centro Cultural!

O evento Miss Tabatinga 2024 promovido pela prefeitura de Tabatinga através da secretaria de Cultura e Turismo, é um concurso de beleza que escolherá entre meninas de 17 a 22 anos, a que possua atributos como beleza, simpatia, postura, dentre outros requisitos. O evento premiará as melhores colocadas, inclusive com a tão sonhada Coroa e Faixa de Miss Tabatinga 2024.