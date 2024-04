acompanhe as imagens da missa do Lava-Pés em Letícia

A Missa do Lava-Pés é uma cerimônia religiosa cristã realizada durante a Semana Santa, geralmente na Quinta-Feira Santa. Ela simboliza a humildade e o serviço, já que recria o gesto de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. É um momento de renovação espiritual e de reforçar valores de amor e compaixão para com o próximo.

Na última quinta-feira foi realizada a tradicional missa na Catedral de Leticia. A cerimônia religiosa foi celebrada pelo Bispo José de Jesus Quintero e contou com a participação de 12 jovens que representavam os apóstolos de Jesus.

O momento mais aguardado e especial da cerimônia, foi quando o Bispo recriou o gesto de Jesus ao lavar os pés de seus apóstolos durante a última ceia. Esse belo ato de humildade, fortalece a ligação com os ensinamentos de Jesus, inspirando a prática da compaixão e do cuidado com o próximo e que tocou profundamente os fiéis presentes, reforçando a importância desses valores na vida cotidiana.

Confira as imagens da cerimônia religiosa.

Por: Silvana Castelo Branco/Portal Tabatinga