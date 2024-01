2024 chegou! Inicie suas atividades físicas na melhor academia da tríplice fronteira

Comece o ano novo com o pé direito, e inicie sua rotina de exercícios físicos na melhor academia da tríplice fronteira, Amazon Fitness, o melhor espaço para você cuidar do seu corpo, mente e claro colocar a saúde em dia.

A Amazon Fitness conta com uma grande estrutura, com ótimos aparelhos e variadas aulas em grupo como:

Rumba: segunda, quarta e sexta das 19:00h as 20:00h.

Spinning: terça e quinta das 19:00h as 20:00h.

Crossfit: de segunda a sexta nos seguintes horários: pela manhã de 7:00h as 8:00h, a tarde de 17:00h as 18:00h e a noite de 19:00h as 20:00h.

A Amazon Fitness funciona de segunda a sexta de 5:00AM da manhã até as 21:00h e aos sábados e feriados de 6:00h até as 20:00H.

Valores dos planos para 2024:

Mensal: 120,000 (cento e vinte mil pesos)

Quinzenal: 100,000 (cem mil pesos)

Semanal: 60,000 (sessenta mil pesos)

Diária: 15,000 (quinze mil pesos)

Seguro para congelar a mensalidade: 15,000 (quinze mil pesos).

Não perca tempo inicie o ano com foco e determinação e venha fazer parte da família Amazon Fitness!