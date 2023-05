Sucesso total o super Bingão da Prefeitura de Tabatinga

A Prefeitura Municipal de Tabatinga, em homenagem ao Dia das Mães, realizou neste domingo, 14/05/23, o super Bingão do Dia das Mães!

O evento que já é tradição no município, aconteceu no Centro Cultural e contou com a presença de muitas famílias que foram prestigiar a festa e participar do super Bingão. O prefeito Saul e a primeira dama Alzenora Cordovil parabenizaram as mamães pelo seu dia onde estavam muito felizes em proporcionar este momento de lazer e descontração dessas mulheres guerreras.

A programação especial incluiu também entrega de brindes, apresentações de artistas locais e finalizou com o grande show da atração nacional, o cantor de Arrocha Osnir Alves que fez a animação de todos que compareceram ao evento.

Fonte e fotos: CM Comunicação / Portal Tabatinga