Seduc anuncia processo seletivo com mais de 3,6 mil vagas para novos professores no AM

A Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc) abre, a partir do dia 26 de dezembro, o período de inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) de novos docentes.

O certame disponibiliza mais de 3,6 mil vagas para professores, com carga horária de até 40 horas, que atuarão nas escolas da rede estadual da capital e do interior no ano letivo de 2024.

As inscrições para o PSS podem ser feitas por meio do site da instituição. Já o edital pode ser acessado, também, por meio do site da Secretaria de Educação.

Ao todo, serão disponibilizadas 3.479 para o interior do estado e 179 para a capital.

Já o resultado final da análise do certame homologará os candidatos classificados em até 25 vezes o número de vagas ofertadas por disciplina, criando um cadastro de reserva para futura contratação temporária, a fim de preencher a demanda de vagas nas escolas estaduais em todo o Amazonas.

Fonte: G1 Amazonas