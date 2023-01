Processo seletivo da Semed de Tabatinga oferece 271 vagas

Saiu um novo edital de processo seletivo da Semed de Tabatinga (Secretaria Municipal de Educação), no estado do Amazonas. A seleção reúne 271 vagas para professores, para atuação em unidades escolares municipais e setores da educação, no ano letivo de 2023.

Oportunidades estão distribuídas entre zona urbana (171 vagas), zona rural não indígena (7) e zona rural indígena (93).

Candidatos poderão se inscrever para as seguintes áreas de conhecimento: matemática fundamental I e II, letras, letras/linguagem, geografia, ciências, ciências biológicas, ciências humanas (história e geografia), história, pedagogia ou normal superior, pedagogia ou equivalente – 1º ao 5º ano, pedagogia ou equivalente – educação infantil e pedagogia – educação inclusiva.

As escolaridades mínimas exigidas são de magistério indígena e graduação. Os salários iniciais são de R$ 1.320 para magistério indígena de 20h semanais e R$ 2.000 ou 50% do piso nacional do magistério atualizado para graduação de 20h semanais.

Etapas do processo seletivo da Semed de Tabatinga

Gratuitas, as inscrições presenciais serão recebidas somente entre os dias 16 e 18 de janeiro de 2023 , na, Escola Municipal Professora Jociêdes Andrade, situada à Avenida da Amizade, S/Nº, Centro da cidade de Tabatinga/AM, no horário das 8 às 12h e das 14 às 17h. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar lista de documentos que constam no edital, que pode ser baixado aqui.

Todos os inscritos no processo seletivo da Semed de Tabatinga serão avaliados por meio de uma única fase: avaliação curricular de títulos e experiência profissional, de caráter classificatório e eliminatório. A comissão de seleção designada realizará a avaliação dos documentos entre os dias 19 e 23 de janeiro e o resultado preliminar será divulgado em 25 de janeiro. Os candidatos poderão interpor recursos entre os dias 26 e 27 de janeiro.

