Prefeitura proíbe entrada de crianças menores de 12 anos no Boi Manaus 2023, no Sambódromo

A Prefeitura de Manaus proibiu a entrada de crianças menores de 12 anos no Boi Manaus 2023. A determinação foi publicada na noite desta terça-feira (28). O evento vai acontecer nos dias 1º e 2 de dezembro, no Sambódromo da capital.

Segundo a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), as crianças não poderão entrar no local nem mesmo acompanhadas por pais ou responsáveis. As mesmas, inclusive, poderão ser entregues ao Conselho Tutelar.

Já os maiores de 12 anos só poderão entrar e permanecer no evento, munidos de documento comprobatório de idade com foto, original ou cópia autenticada.

De acordo com a portaria emitida pela prefeitura, os menores de 15 anos incompletos somente poderão participar acompanhados dos responsáveis legais: pai, mãe, tutor ou guardião, demais ascendentes ou parentes até 3º grau, desde que maiores de 18 anos, todos devidamente identificados.

O documento determina ainda que a vigilância e a fiscalização do evento serão exercidas pelos Comissários da Infância e da Juventude Infracional em cooperação com as autoridades e agentes da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar, Conselho Tutelar e outras organizações cuja colaboração venha a ser solicitada.

Fonte: G1 Amazonas