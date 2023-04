No dia 29/03, aconteceu o encerramento do evento promovido pela Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde, que teve como objetivo discutir melhorias na área de saúde do município.

A Conferência que aconteceu no auditório do IFAM Campus Tabatinga, aprovou 20 propostas, estas que estarão no relatório enviado ao estado. Além da aprovação, também ocorreu uma votação para os delegados que representarão e defenderão os interesses de Tabatinga.

Fonte: Secom PMT