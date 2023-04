Instituto Municipal de Trânsito e Guarda Civil Municipal intensificam fiscalização neste feriado da Semana Santa

A fiscalização foi encima de menor condutor de motocicleta, veículo com farol e pisca alerta queimados, descarga em desacordo com as normas, uso de capacete e outras irregularidades.

Agentes da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Tabatinga, com apoio da Polícia Militar, realizaram neste sábado, 08 de abril, no horário entre 23h00min e 02h00min da manhã deste domingo, a operação de trânsito com o objetivo de fiscalizar veículos com farol queimado, menor de idade dirigindo, embriaguez na direção, verificar procedência e documentação do veículo, descarga livre de motocicletas, rachas em via pública, uso obrigatório do capacete e outros crimes e infrações de trânsito.

Farol e pisca-alerta queimados:

Foram retidos vários veículos como motocicletas e triciclos Tuc-Tuc que estavam com o sistema de iluminação queimado, tanto farol quanto pisca alerta e condutores flagranteados em visíveis sintomas de embriaguez.

O artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), as penalidades para quem dirigir com farol queimado são: Multa média de R$130,16 e retenção do veículo

Lei Seca:

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, os condutores sob efeito de bebida alcoolica passam a dirigir com sua capacidade psicomotora alterada e diminuída, colocando em risco a sua vida e de terceiros. É um crime e também uma infração de trânsito. A penalidade de multa é de R$2.934,70 e suspensão do direito de dirigir para os condutores habilitados.

Mais paz e segurança no trânsito:

O Instituto Municipal de Trânsito e a Guarda Civil Municipal continuarão empenhados em garantir a segurança e reduzir o índice de vítimas no trânsito urbano de Tabatinga-AM.

Informamos que as operações se estenderão por este final de semana e alvos como veículos com farol queimados serão retidos.

A ação visa salvaguardar vidas e manter a ordem pública na cidade de Tabatinga.

Fonte e fotos: Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.