IFAM campus Tabatinga, celebra Semana do Meio Ambiente

Na segunda feira, dia 05/06, foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, data importante que serve para nós refletirmos sobre nossas ações para com o ambiente.

Para comemorar esse dia, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM /campus Tabatinga, tem como tradição realizar todos os anos a Semana do Meio Ambiente. Em sua 13ª edição, o IFAM iniciou suas atividades com plantio de mudas realizadas na área da própria instituição.

Nos dias 05 e 06 de junho, os alunos Discentes do IFAM, nas modalidades integrado e subsequente fizeram o plantio de mudas de espécies nativas da região do Alto Solimões. As espécies selecionadas para a ação são oriundas de pesquisas desenvolvidas no IFAM e tem como objetivo reforçar a importância de reconhecê-las nos âmbitos científico, social e econômico, por terem potenciais ainda pouco explorados.



Cada curso, Administração, Agropecuária, Informática e Meio Ambiente, plantaram uma muda juntamente com uma cápsula do tempo, feita de garrafa PET, que será aberta na 20° Semana do Meio Ambiente do Ifam Campus Tabatinga, que ocorrerá em 2030.

Segundo o professor e coordenador do curso de Meio Ambiente, Marxer Batista, esse tipo de atividade servirá para demonstrar aos alunos a durabilidade de um objeto plástico depositado na natureza, sabendo que provavelmente a garrafa permanecerá intacta, armazenando com êxito cartinhas para o futuro feitas pelos alunos, ao mesmo tempo em que dará o exemplo do comportamento de outros objetos plásticos jogados nos rios, igarapés e no solo.

A temática trabalhada pelo IFAM neste ano é adoção das práticas do ‘R’s da Sustentabilidade (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar)’ para mitigar os impactos ocasionados pelo uso de produtos e embalagens plásticas. A proposta é baseia-se no tema lançado para o ano de 2023 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA ‘Soluções para a poluição plástica’. A proposta baseia-se no fato de estarmos inseridos em uma região onde a problemática do plástico apresenta-se como um desafio para a redução do seu uso e a falta de reciclagem do produto após o uso convencional. Vale ressaltar que o IFAM/CTB vem desenvolvendo ao longo de sua presença na região projetos de pesquisa e de extensão voltadas para contribuir com a solução do descarte de resíduos sólidos, incluindo o plástico.

Fonte: IFAM Tabatinga