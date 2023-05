Forte chuva causa alagamentos em ruas e casas de Tabatinga

A forte chuva que começou na madrugada desta terça-feira, 09/05, e seguiu até o período da tarde alagou ruas e invadiu casas em alguns bairros da cidade.

No programa Na Mesa do Café, do radialista Otávio Souza, vários ouvintes, pediam ajuda da Defesa Civil para retirada de materiais e entulhos. Dezenas de moradores relataram alagamentos em suas casas.

Na Rua Ajuricaba, uma das mais atingidas pelo alagamento, os moradores registraram quase um metro da subida das águas.

Na Rua Coronel Berg, alguns moradores reclamam da falta de ampliação da rede de bueiros para escoar a água da chuva. Nos bairros mais afastados como Vila Verde, Vila Nobre e Vila Paraíso, moradores também reclamam de casas alagadas.

Até mesmo a Avenida da Amizade, via mais antiga do município, em alguns pontos ficou submersa devido à forte chuva, dificultando o trânsito de pessoas e veículos.

Com os impactos no município, a prefeitura de Tabatinga disse que realiza ações para amenizar os estragos – considerados uns dos maiores já registrados – nos pontos mais críticos. Durante todo o ano, campanha de conscientização de descarte correto do lixo é feito pela secretaria de Meio Ambiente, para evitar entupimento de valas e bueiros em muitos pontos da cidade. Também vale ressaltar que diversos fatores naturais e humanos conspiram para que esse tipo de coisa aconteça. Porém o mais decisivo é o processo de extensão da cidade, o qual, quase sempre, ignora a dinâmica natural de igarapés e do curso natural das águas da chuva. Até o fechamento da matéria, a secretaria de Defesa Civil não havia se pronunciado.

Por: CM Comunicação/Portal Tabatinga

Fotos: Divulgacão/Redes Sociais