Estudantes e professores celebram o Dia da Consciência Negra

Nesta quinta feira, professores e alunos da Escola Estadual Pedro Teixeira realizaram uma linda celebração em homenagem ao Dia da Consciência Negra e o Dia da Família. O evento foi realizado na quadra da escola, que contou com uma linda decoração de trabalhos manuais feitos pelos alunos, cartazes com imagens de mulheres negras deram um brilho especial a festa. O evento contou com a participação ativa dos estudantes, nas danças, no teatro, no desfile com trajes típicos da cultura negra e na Roda de samba.

A celebração tinha como tema: ‘Qual a sua consciência?’ E contou também com a participação do Professor de Filosofia Jorge Barbosa, que em um bate papo com os alunos e seus familiares, explicou sobre a importância de termos empatia pelo próximo, afirmando que o valor do ser humano não se mede pelas roupas caras ou pelos bens materiais que as pessoas têm, mas sim, pelas suas atitudes positivas que pratica em seu meio social.

O evento também ofereceu serviços de massagem, esmaltação e corte de cabelo para as famílias.

Ao final das apresentações todos poderam se deliciar com a gastronomia típica como a tradicional feijoada, cuscuz, vatapá, baião de dois, bolo de milho, entre outros.

Parabéns a todos da Escola Estadual Pedro Teixeira, na pessoa do gestor, Francisco Caldas Luz, pela belíssima homenagem a essa data tão significativa e importante, que nos traz grandes reflexões, afinal, qual é a sua consciência?