Crianças do Programa Educacional Bombeiro Mirim recebem certificado

A Prefeitura de Tabatinga, agradece ao Governo do Estado e ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas por ter sido contemplado com o Programa Educacional Bombeiro Mirim.

Nesta quinta-feira, 30/11, aconteceu a cerimônia de solenidade para entrega de Certificados do Projeto Educacional Bombeiro Mirim. Parabéns a toda garotada que se empenharam neste projeto tão importante para a nossa educação.

Esperamos desses formandos condutas diferenciadas na escola, no lar e nos demais ambientes sociais, e que sejam reconhecidos como pessoas do bem e respeitadoras das leis e da ordem social.

Fonte e fotos: Secom PMT