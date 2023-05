Consulta Pública – oferta de cursos IFAM Campus Tabatinga

O formulário abaixo consiste em Consulta Pública cujo objetivo é, atendendo aos arranjos produtivos da região do Alto Solimões, identificar as principais necessidades de formação acadêmica nos vários eixos tecnológicos, nos níveis de Educação Técnica de Nível Médio (técnico e especialização técnica) e/ou Educação Superior em nível de graduação (tecnologia, licenciatura ou bacharelado) e pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado), acolhendo às demandas da população do Alto Solimões amazônico. A pesquisa contribuirá com o planejamento de ações de ensino, pesquisa e extensão sob responsabilidade do IFAM ou de redes parceiras, bem como poderá indicar a necessidade de oferta de novos cursos pelo próprio Campus Tabatinga ou em cooperação com outras instituições de ensino.

Para responder ao questionário, acesse: https://forms.gle/f2P9ViiWxj5yTpBCA

Fonte: Comissão de Avaliação e Consulta de Cursos do IFAM Campus Tabatinga

Portaria Nº 072-DG/IFAM/CTB, de 09 de março de 2023