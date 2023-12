Conheça o novo Centro Cultural e Gastronômico Raimundo Dimas em Benjamin Constant

Foi inaugurado no município de Benjamin Constant, o Centro Cultural e Gastronômico Raimundo Dimas, o parque vai oferece uma estrutura completa de lazer, cultura e entretenimento para as famílias benjaminenses.

O espaço leva o nome de um ícone da cultura local, o sr. Raimundo Dimas, artista, cantor, compositor e o fundador do boi do bairro da cohabam, o boi Mangangá, da agremiação verde e branca, homenagem mais que justa e merecida para ele que sempre contribui com a cultura folclórica do município.

O parque oferece uma variedade de instalações, incluindo praça de alimentação, espelho d’água, pista de caminhada, academia ao ar livre, banheiros, estacionamento e palco para a realização de eventos culturais.

A obra foi inaugurada dia 13 de novembro e no último fim de semana dia 2 de dezembro foi inaugurada a iluminação natalina do espaço.

Benjaminenses e visitantes estão encantados com a beleza do local que ficou incrível com a decoração natalina, sem dúvida alguma, é um dos mais bonitos do Alto Solimões.

Parabéns ao prefeito David Bemerguy, parabéns a todos os benjaminenses que agora contam com um lugar de descontração e lazer para toda família.

Créditos de imagens: Tacyane Castro