Confira os destaques da XV parada pela diversidade sexual na tríplice fronteira

A associação de gays, lésbicas e travestis na tríplice fronteira, presidida por Evandro dos Santos Teixeira, realizou no dia 2 de dezembro, a XV parada pela diversidade sexual na tríplice fronteira com o tema, Parada é resistência! O desfile iniciou na Avenida da Amizade em frente a Caixa Econômica Federal, e seguiu para o Centro Cultural onde foi realizado shows com bandas locais e regionais.

O evento tem como objetivo reafirmar o compromisso com a luta contra qualquer tipo de discriminação, além de promover o respeito à diversidade e a construção de políticas afirmativas para a população LGBT+, que é o movimento político e social que defende a diversidade e busca mais representatividade e direitos para essa população.

Dina não ao preconceito, por mais respeito e empatia pelo próximo!