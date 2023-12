Começa hoje a festa “Boi Manaus”; confira a programação

Criada como mais uma celebração para o aniversário de Manaus, comemorado em 24 de outubro, a festa “Boi Manaus”, acontece nesta sexta-feira (1º) e sábado (2), no sambódromo da capital. Em 2023 a cidade completou 354 anos. O evento, realizado desde 1997 sempre no mês de outubro, precisou ser adiado, este ano, devido à fumaça que cobria Manaus, durante as últimas semanas. A origem da fumaça, que deixou a qualidade do ar entre ruim e péssima, em vários bairros manauaras, foram as queimadas ocorridas no entorno da capital.

Nos dois dias de retomada da programação, o “Boi Manaus 2023, o som que vem da floresta” vai celebrar e reunir artistas no ritmo das toadas e no uso dos tururis, uma espécie de abadá regional. Entre as atrações, Arlindo Neto, Márcia Siqueira, PA Chaves, Márcia Novo, o amo do Boi Garantido, João Paulo, Canto da Mata e a marujada de Guerra, além da apresentação dos bois Corre-Campo e Boi Garanhão, no centro de convenções Professor Gilberto Mestrinho, no sambódromo, localizado no bairro Dom Pedro, zona Oeste da capital. As apresentações começam a partir das 19h, com previsão dos últimos artistas subirem ao palco por volta de 1h30 da manhã. Osvaldo Cardoso, diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos de Manaus explica como será o evento a cada noite.

Uma decisão adicional da Prefeitura é a proibição de menores de 12 anos no local, mesmo acompanhados dos pais ou responsáveis. Já os maiores de 12 anos só poderão entrar e permanecer no evento, se estiverem com o documento com foto que comprove a idade, original ou cópia autenticada.

Fonte: Radio agência