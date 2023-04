CETI realiza formatura para entrega de patentes aos estudantes do projeto Escola Segura, Aluno Cidadão

No dia 31 de março de 2023, aconteceu a Formatura de entrega das patentes aos estudantes que fazem parte do Projeto Escola Segura, Aluno Cidadão (Pesac), no Centro de Educação de Tempo Integral João Carlos Pereira dos Santos-CETI. O projeto é fruto da parceria entre a Policia Militar do Amazonas e as Secretarias de Educação e Desporto (Seduc) e de Segurança Pública (SSP-AM).

O Pesac promove a disciplina e a formação de cidadãos por meio de uma gestão cívica desenvolvida em conjunto com ações preventivas de segurança pública.

Os alunos que se destacam no projeto recebem as patentes, simbolizadas por lenços, na cor vermelha aluno-coronel, azul aluno-major, verde aluno-capitão, laranja aluno-tenente e o amarelo aluno-sargento.

O evento contou com a presença do comandante do 8º BPM Ten. Cel. Marcelo Cavalcante, da Coordenadora Regional de Educação-SEDUC Jucilene Barbosa, da Gestora do CETI Jaira Alves, do Vice-Prefeito Plínio Cruz, dos representantes do Exército Brasileiro, da Marinha, da Aeronáutica, Corpo de Bombeiros, Gestores das escolas Estaduais, professores e pais/responsáveis dos alunos.

Fonte: Seduc TBT