Cetam divulga edital com 3,5 mil vagas para cursos técnicos gratuitos em Manaus e interior

Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) divulgou, nesta quarta-feira (20), o edital do Processo Seletivo 2024 para cursos técnicos de nível médio e especializações técnicas, na modalidade presencial.

As vagas são para Manaus e interior do estado, e estão distribuídas da seguinte forma:

1.145 para a capital,

2.355 para o interior do estado.

O edital está disponível no site da Comissão Permanente de Concursos (Copec). As inscrições são gratuitas e serão realizadas pela internet, também no site da Copec, entre os dias 2 e 16 de janeiro de 2024.

Para participar, os candidatos devem ter concluído o ensino médio e ter 18 anos completos no ato da matrícula.

O processo seletivo será realizado por meio de análise do histórico escolar do ensino médio, com base nas notas de Língua Portuguesa e Matemática.

Técnico em Enfermagem Indígena para Manaus

Além dos cursos técnicos regulares, o Cetam também oferece um curso técnico de nível médio em Enfermagem para indígenas em Manaus.

Para participar, os candidatos devem possuir o Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (Raní), ter concluído o ensino médio e ter 18 anos completos no ato da matrícula.

