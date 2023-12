Capitania Fluvial de Tabatinga realiza premiação de estudantes na Operação Cisne Branco 2023

Nesta sexta feira 15 de dezembro, a Capitania Fluvial de Tabatinga realizou a cerimônia de premiação da Operação Cisne Branco (OCB), que consiste em um concurso de redação conduzido pela Marinha do Brasil, cujo o objetivo é contribuir para o desenvolvimento da mentalidade marítima da sociedade brasileira, despertando jovens, pais, e professores, o interesse por temas de relevância para a Força.

Nesse ano a Operação chega a sua 45 edição e o tema do concurso, destacou a importância da participação da Marinha no processo de independência do Brasil.

Participaram as seguintes instituições de ensino do município:

Escola Estadual Duque de Caxias e Escola Municipal Professora Jociedes Andrade, do ensino fundamental, ambas com o tema: A participação da Marinha na independência do Brasil.

Escola Estadual Indígena Almirante Tamandaré, Escola Municipal Antônio dos Reis Morais e o Centro de Educação de Tempo Integral, João Carlos Pereira dos Santos (CETI) com o ensino médio, participaram com o tema: Poder Naval e a independência do Brasil.

Os alunos que obtiveram maior desempenho nas redações foram agraciados com certificados, medalhas e prêmios nas suas respectivas categorias de acordo com o critério de avaliação; conteúdo, desenvolvimento, domínio da linguagem escrita e criatividade.

Representantes das forças militares estiveram prestigiando a cerimônia juntamente com gestores e alunos das escolas participantes.

Parabéns Comandante Sampaio pelo excelente trabalho realizado com os jovens alunos do nosso município, sem dúvida, um trabalho relevante de conhecimento sobre a história do Brasil e a importância da Marinha Brasileira e claro parabéns a todos os alunos que participaram desse grandioso projeto.