Amazon Fitness, 9 anos oferecendo o melhor espaço para você se exercitar!

2023 está acabando e todos estão em busca de virar o ano em forma, mas principalmente com a saúde em dia, por isso, o Portal Tabatinga te convida a conhecer a Amazon Fitness, a sua melhor opção de academia da tríplice fronteira. O espaço oferece inúmeros tipo de atividades físicas em um único lugar, como: Crossfit que pode ser agendado de segunda a sexta em três horários: pela manhã de 7h as 8h, a tarde de 17h as 18h e a noite de 19h as 20h.

O espaço também conta com aula de Rumba (dança) que acontece 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta das 19h às 20h, já o Spinning, é realizado nas terças e quintas das 19h às 20h.

O Amazon Fitness possui uma grande estrutura física, com todos os tipos aparelhos que seu corpo precisa para manter-se em forma.

A academia conta com os seguintes planos de pagamento:

A diária vale 15 mil pesos.

A semana vale 50 mil pesos.

15 dias vale 90 mil pesos e o mês completo 110 mil pesos.

O espaço também conta com wifi, onde você paga o valor de acordo com o tempo que deseja está conectado, valores que variam de mil pesos a 6 mil pesos.

Portanto, não perca mais tempo, venha para a melhor academia e viva essa experiência única no melhor espaço e com os melhores profissionais de atividades física da tríplice fronteira.

Amazon Ftiness está localizado ao lado do Hiper kosto supermercado, na rua que dá acesso ao aeroporto de Leticia.