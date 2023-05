Alunos da rede estadual de ensino de Tabatinga são premiados na 1ª Olimpíada de Matemática do Alto Amazonas

Neste sábado, 06 de maio, aconteceu a cerimônia de premiação da 1ª Olimpíada de Matemática do Alto Amazonas – OMAA, na Universidade do Estado do Amazonas.



O projeto é organizado pelo Laboratório de Matemática Pura, Aplicada e Computacional do curso de Licenciatura em Matemática do Centro de Estudos Superiores de Tabatinga-CESTB da Universidade do Estado do Amazonas-UEA, tem o objetivo de divulgar o conhecimento em matemática buscando despertar a reflexão e o interesse, para esta área do conhecimento, em alunos da educação básica e busca incentivar seu progresso em professores da educação básica.

“Com muita alegria e satisfação que parabenizamos todos os alunos premiados. O trabalho é árduo, mais o orgulho de ver nossos alunos sendo premiados é maior ainda. E hoje no dia da matemática, eu como professora de matemática, estou muito feliz pelo dia de hoje, de ver que estamos no caminho certo. Tabatinga empenhada em sempre fazer o melhor para nossos alunos! Agradeço imensamente a todos os gestores(as), equipe Pedagógica e a todos que se empenharam na aplicação das provas, vcs são só sucesso, obrigada a todos pelo empenho e dedicação. Parabenizamos todos da equipe organizadora pelo belíssimo trabalho que vocês desenvolveram” falou a Coordenadora Regional Jucilene Barbosa.

Relação dos alunos premiados:

Escola Estadual Raimundo da Silva Carvalho

Pedro Henrique Santos da Rocha.

Escola Estadual Pedro Teixeira

Karen Isabella Carlos

Mafra;

Felipe Dias Rodrigues.

Ceti João Carlos Pereira dos Santos

Silvestre Lee Catique Rosales;

Pedro Anael Barbosa da Silva.

Escola Estadual Duque de Caxias

Ítalo Marcos Barbosa Rosa;

José Vitor Souza Printes;

Vinícius da Silva Navarro.

Escola Estadual Marechal Rondon

Alcineia Rafaela Pedrosa;

Cristopher Paiva Perea;

Henrique da Costa Angulo;

Thiago Alexandre Mozambite;

Leurivan da Silva;

Heloá de Carvalho.

Fonte: SEDUC