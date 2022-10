Torcida Raça FlaTabatinga chega a Guayaquil para a final da Copa Libertadores 2022 

Num pais continental como é o Brasil, não seria diferente para a torcida que é também continental como é a do Flamengo. E com uma final de Libertadores, nada para a grande Nação, desde as torcidas dos grandes centros, até de lugares mais distantes, mesmo assim, seguem o caminho rumo a Guayaquil, no Equador.

É o caso da torcida Raça FlaTabatinga, no Alto Solimões, composta por vinte torcedores e torcedoras que enfrentaram horas de voo, saindo da cidade colombiana de Leticia (fronteira com Tabatinga-BR), fazendo escala em Bogotá, e de lá, até a cidade da final da Libertadores, Guayaquil, onde será a grande decisão, no sábado (29/10).

O Jambo Verde Notícias, conversou com o Rubro negro Max Graça, direto de Guayaquil, onde relatou ao blog como foi a saída e chegada da torcida Raça FlaTabatinga. Max disse saiu da cidade de Benjamin Constant, e se juntou a torcida Raça FlaTabatinga, onde pegaram o voo em Leticia, por volta das 19:30h, chegando a Bogotá as 21:30h.

O grupo Rubro Negro, pernoitou na capital colombiana, onde embarcaram pela manhã rumo ao Equador, chegando a Guayaquil, por volta de 10:00h da manhã de quinta-feira.

Encontro com o ídolo

A torcida Raça FlaTabatinga, mal chegou a seu destino e já começou a ter grandes alegrias. Ao desembarcarem no aeroporto da cidade Guayaquil, o grupo se deparou com o grande ídolo Rubro Negro, o goleiro Júlio Cesar, onde aproveitaram para tirar foto.

Foto: Divulgação/Max Graça

O ponto alto, foi novamente reencontra-lo em um shopping, onde Júlio Cesar pediu para almoçar com a torcida Raça FlaTabatinga, deixando-os maravilhados, quando o ídolo pediu que deixasse as despesas por conta dele.

Fonte: Nailson Tenazor/Jambo Verde https://jamboverde.blogspot.com/?m=1&mibextid=jhgKuh