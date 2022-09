Tabatinga e Coari embarcam na campanha de Saullo Vianna rumo à Câmara Federal

Neste domingo (4), o deputado Saullo Vianna (UB) esteve em Coari e Tabatinga para conversar com os moradores das cidades. Recebido com muita festa e grande concentração de pessoas, o candidato a deputado federal realizou, ainda, carreatas e reuniões.Saullo reforçou compromisso de continuar trabalhando e lutando por mais segurança no interior do Estado.

O deputado ressaltou a importância do voto consciente e da escolha certa para que o Amazonas continue crescendo, levando oportunidade e emprego aos amazonenses.

“Eu quero que o povo tenha trabalho pra poder se sustentar, ter uma vida melhor e dar uma vida melhor para a sua família. O que cabe a mim, enquanto deputado, é trabalhar para melhorar a vida das pessoas. O nosso compromisso, aqui, é de libertar o povo. E a verdadeira transformação está nas mãos de vocês”, disse.

Conhecedor dos 62 municípios do Estado, Saullo falou sobre a falta de segurança vivida no interior e por ribeirinhos. “As pessoas têm medo de sair de casa. Os comércios não funcionam mais com as portas abertas para as pessoas poderem entrar. Os mototaxistas são assaltados. Até as pessoas que vivem nas comunidades, hoje, infelizmente, não possuem mais segurança em suas casas. E este é um dos problemas que precisamos trabalhar politicamente e junto com o povo”, afirmou.