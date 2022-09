Saullo Vianna participa de carreata e comício em Rio Preto da Eva

O candidato a deputado federal Saullo Vianna (UB) participou, na noite desta quarta-feira (31), de uma carreata em Rio Preto da Eva, que reuniu apoiadores e lideranças do município. A programação também contou com a presença do governador Wilson Lima, que concorre à reeleição. Após percorrerem as ruas da cidade, os candidatos realizaram um comício para expor aos moradores suas propostas e projetos para dar continuidade ao trabalho, assegurando mais benefícios ao interior.

Atualmente, como deputado estadual, Saullo já destinou recursos para investimentos na saúde de Rio Preto da Eva. Durante evento realizado no município, o parlamentar reforçou que vai continuar buscando ainda mais ações em prol de levar melhorias e desenvolvimento econômico.

“Tenho um carinho especial por Rio Preto, uma cidade com grande potencial turístico e na produção rural. Na condição de deputado federal, se Deus e a população do meu Estado permitir, tenho compromisso de buscar recursos para potencializar o setor primário, para, assim, dar oportunidades para famílias que moram aqui”, afirmou.

Em seu discurso, Wilson Lima também destacou os investimentos e projetos levado para o município, em que muito deles contaram com a articulação do deputado Saullo Vianna. Unidos na caminhada eleitoral, os candidatos pretendem dar continuidade ao trabalho conjunto que desenvolvem desde 2019.