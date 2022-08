Saullo Vianna arrasta multidão de todas as cores em seu lançamento de campanha em Parintins

Mais de 10 mil pessoas foram às ruas de Parintins, na noite desta sexta-feira (19), para prestigiar o deputado estadual Saullo Vianna (UB), que escolheu o município para lançar oficialmente sua campanha de deputado federal.

A 44 dias da eleição, Saullo Vianna participou de carreata junto com o governador Wilson Lima, que seguiu em caminhada da Catedral de Nossa Senhora do Carmo até à frente do Bumbódromo, onde aconteceu um grande comício dos dois candidatos.

É a segunda vez que Saullo decide dar o start em campanha eleitoral em Parintins, município onde tem raízes e é cidadão reconhecido pelo parlamento local.

“Estou muito feliz de começar nossa caminhada ao lado de familiares e amigos na nossa querida Parintins em mais um desafio, agora, rumo à Câmara Federal”, disse Saullo.

“Sentir o carinho de todos vocês aqui presentes, renova minhas energias para seguir firme no propósito de lutar para transformar a vida dos amazonenses. Trabalha melhor pelo Amazonas quem conhece o Amazonas”, completou.