Prefeitura de Tabatinga realiza 1ª amostra do Projeto Mover Balé

No dia 16 de novembro, foi realizada a 1ª amostra do Projeto Mover Balé, na Creche Vovó Júlia. O projeto teve apresentação de danças, apresentação das pequenas do maternal II e III, dinâmica com os papais, cantinho da arte para pinturinhas e entrega de lembranças.

O projeto Mover Balé, foi criado para complementar e contribuir no processo do desenvolvimento infantil, ajudando na coordenação motora e criatividade das crianças. Fazendo com que essa fase seja marcante e feliz!

A Creche Vovó Júlia fica localizada na Rua 1° de Fevereiro, Vila Paraíso.

Fonte: Secom PMT