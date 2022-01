Matrículas 2022: pais e responsáveis sem internet podem procurar escolas

Pais e responsáveis por alunos da rede estadual de ensino que tenham alguma dificuldade para realizar o procedimento de transferências on-line podem ir até as unidades escolares da capital e do interior, no horário das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. O período de transferências teve início nesta quarta-feira (12) e está disponível para todas as modalidades de ensino, até sexta-feira (14).

Neste período, é possível fazer a transferência de todos os alunos, inclusive os que foram reordenados no dia 5 de janeiro, no caso em que a escola selecionada para o reordenamento não seja a desejada. O procedimento também pode ser realizado pelo site matriculas.am.gov.br.

De acordo com a coordenadora de matrículas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), Irlanda Araújo, a medida visa auxiliar pais e responsáveis que estejam com dificuldades para solicitar a transferência.

“Em caso presencial, os responsáveis poderão procurar qualquer escola estadual ou municipal de Manaus, das 8h às 17h, para solicitar a reserva de vaga e, em seguida, ir até a unidade de ensino escolhida para entregar os documentos do aluno e concluir o processo de matrícula”, disse a coordenadora.

A reserva de vaga feita via internet ou presencial tem validade de três dias. A matrícula será considerada efetiva após confirmação na escola feita pelo responsável legal ou pelo aluno maior de 18 anos, com a apresentação da documentação obrigatória.

Os documentos solicitados para transferência são:

• comprovante de escolaridade original;

• guia de transferência (caso o candidato venha da rede particular, federal, de outro estado ou de município do interior do estado);

• histórico escolar ou declaração de transferência com validade de 30 dias;

• certidão de nascimento (original e cópia);

• CPF e RG (original e cópia) do responsável pelo aluno menor de 18 anos;

• para os alunos maiores de 18 anos, de qualquer modalidade de ensino, será obrigatória a apresentação de comprovante de residência (cópia do último mês que anteceder a matrícula);

• cartão de vacinação (cópia); e

• duas fotos 3×4 recentes do aluno e documento de identificação com foto (original e cópia) do responsável pela matrícula.

Fonte: D24am