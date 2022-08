Mais de 15 mil apoiadores participam de reunião política da oficialização de campanha de João Luiz e João Carlos

Mais de 15 mil apoiadores participaram na tarde deste domingo (21), da reunião política de oficialização de campanha do candidato à reeleição a deputado estadual João Luiz e do candidato a deputado federal João Carlos, ambos do Republicanos, no Studio 5 Centro de Convenções, localizado na avenida General Rodrigo Otávio, no Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus.

“Ninguém faz nada sozinho e tudo se constrói à base de muitas mãos. Queria agradecer a Deus, ao bispo Edson Dieter, que tem sido muito importante na nossa caminhada. Mas sabemos que ao lado de um homem precisa se ter uma mulher paciente e que dê suporte para que eu saiba vencer, e essa mulher é minha esposa Márcia, que tem me ajudado muito na minha caminhada”, disse João Luiz, no início do discurso aos apoiadores que lotaram o centro de convenções.

João Luiz também relembrou que desde o primeiro dia de trabalho na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), em 2019, ouviu demandas das pessoas, lideranças, apoiou projetos para melhorar o Estado do Amazonas e agradeceu o governador Wilson Lima pela parceria relacionada aos trabalhos do Executivo e Legislativo.

“O governador tem sido um homem de palavra, e por isso temos tido tanta gratidão porque no momento de maior dificuldade que esse estado passou as pessoas diziam que das igrejas que vinham a contaminação, mas dela que veio a solução”, afirmou o candidato ao relembrar a Lei Nº 136/2020, que torna igrejas e templos de qualquer culto como entidades essenciais em períodos de calamidade pública no Amazonas.

O candidato a deputado federal pelo Republicanos, João Carlos explicou que a principal bandeira de campanha será a família. “Não vamos permitir de forma alguma que as famílias sejam destruídas. Estamos nessa candidatura para a Câmara Federal, pois não podemos deixar bagunça acontecer com as famílias brasileiras. Vamos defender o emprego e também o Estado do Amazonas”, comentou João Carlos.

Wilson Lima, que é candidato à reeleição ao Executivo do Amazonas destacou a trajetória política, que o atual governo passou pela maior pandemia, crise política e enchente de todos os tempos e ressaltou que João Luiz ajudou a aprovar o Auxílio Estadual Permanente, que beneficia 300 mil famílias no estado.

“Precisamos de deputados e de gente que tenha coragem lá na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados defendendo o povo, a família e os nossos valores”, concluiu.