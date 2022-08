Lauana Prado é atração confirmada no FESTISOL 2022

A cantora Lauana Prado está confirmada como atração principal do Festival Internacional de Tribos do Alto Solimões – FESTISOL 2022, que será realizado de 22 a 25 de setembro, no Centro Cultural (Onçodromo), em Tabatinga. A artista se apresenta no domingo (25/09).

Sobre a cantora:

Mayara Lauana Pereira e Vieira é uma cantora brasileira intérprete de Cobaia, a música mais ouvida no youtube em 2019.

Lauana Prado nasceu em Goiânia no dia 25 de maio de 1989. Em 2014 a jovem deixou a cidade onde vivia e se mudou para São Paulo para tentar subir na carreira. Em 2019 Lauana conseguiu, de fato, uma sólida projeção nacional com músicas que caíram no gosto popular.

Essas são as principais músicas interpretadas pela cantora:

Viva voz

Cobaia

Você humilha

Melhor saída

Potinho

O melhor pra você

Beijo amador

Eu tô chegando

Tem que respeitar

Levo jeito

Primeiro eu

O Instagram oficial da cantora é @lauanaprado

O FESTISOL:

O Festival Internacional de Tribos do Alto Solimões – FESTISOL é um grande evento cultural, realizado pela Prefeitura Municipal de Tabatinga, reúne a disputa entre as onças Pintada (representada pela cor vermelha) e a onça Preta (representada pela cor azul). No “onçodromo” cada agremiação tenta mostrar o seu melhor quanto a alegorias, coreografias e animação das torcidas para cativar os julgadores dos itens observados. Isso se traduz num belo espetáculo de cores e de ritmos que encanta a todos que participam.

Mara Bemerguy, presidente da comissão organizadora do VIII FESTISOL, destacou que o evento conta com apresentações folclóricas, atrações locais, nacionais e internacionais vindas da Colômbia e do Peru e se propõe resgatar, divulgar, premiar e incentivar a cultura e o talento do caboclo amazônico que vive distante dos grandes centros populacionais, o qual possui uma grande capacidade criativa de vencer desafios.

O Festisol promove a interação dos 09 (nove) municípios do Alto Solimões e cidades dos países vizinhos: Letícia-Colômbia e Iquitos-Peru. Buscando mostrar com originalidade as lendas e os rituais dos povos indígenas da região.

Fonte: Comissão Organizadora Festisol