João Luiz participa de reunião política no município de Presidente Figueiredo

O deputado estadual à reeleição, João Luiz (Republicanos) participou na tarde desta quarta-feira (31), de uma carreata e caminhada no município de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus). O parlamentar esteve com apoiadores e o candidato à reeleição ao Governo do Amazonas, Wilson Lima.

“Trabalhamos em prol de Presidente Figueiredo durante o nosso mandato. Nós destinamos recursos, por meio de emenda parlamentar, para construção de um estádio de futebol, ajudando também na aquisição de duas viaturas para a Guarda Municipal, no setor da piscicultura e agricultura, além de ajudar o governo com novas políticas públicas para o município”, disse João Luiz.

O candidato ao governo, Wilson Lima relembrou dos feitos realizados no município como Auxílio Permanente, a inauguração de uma unidade do Prato Cheio e dentre outros feitos para os moradores de Presidente Figueiredo. “Assim que vamos continuar seguindo, ou seja, trabalhando para fazer as entregas e melhorando a cada dia o estado”, explicou.

Para o vereador César Amaral, o apoio dos dois candidatos é fundamental para o avanço do município. “Só tenho uma palavra: gratidão. Nosso governador Wilson Lima tem contribuído muito para o desenvolvimento de novas políticas públicas, fez grandes investimentos no setor primário, mudou a iluminação de LED e o deputado João Luiz tem sido uma peça principal com suas emendas parlamentares, entre elas, o sonho de 40 anos, que é a construção do nosso estádio de futebol”, concluiu.

Fotos: Mauro Smith