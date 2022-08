Encontro com apoiadores marca início da campanha nas ruas de João Luiz

O candidato à reeleição a deputado estadual pelo Republicanos, João Luiz realizou na madrugada desta terça-feira (16), o pontapé inicial na campanha eleitoral, que aconteceu na avenida do Samba, no bairro do Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

“Iniciamos esse primeiro dia com essa caminhada com a nossa equipe para que possamos construir um Amazonas melhor e avançar muito mais. Durante esses três anos e meio fizemos um intenso trabalho no esporte, na educação, saúde, agronegócio, empreendedorismo, tecnologia e em várias outras frentes”, afirmou João Luiz.

Luciano Maquiné, morador do bairro Alvorada, destaca que João Luiz tem uma atuação brilhante, tanto na capital, como no interior do Estado. “O deputado João Luiz colocou seu nome na história da Zona Centro-Oeste, onde mais trouxe benfeitorias. Ele contribuiu no avanço da educação, da qualificação e geração de renda dos moradores”, frisou Maquiné.

Para o morador da Zona Sul, Citey Costa, o início da caminhada à reeleição do deputado João Luiz é dar continuidade ao trabalho que está sendo desenvolvido no Amazonas. “Esse pontapé inicial é de um trabalho que já está sendo realizado no estado”, disse.

Trabalho sólido

Luciano Rodrigues, que mora na Zona Leste explicou que a largada na campanha pela reeleição do deputado João Luiz foi importante, pois revela que o trabalho como parlamentar dele é sólido e tem mostrado força no Amazonas. “Foi um momento brilhante e mostra o trabalho que vem sendo desenvolvido por ele na capital e dentre outros municípios”, concluiu.

