Em viagem à região do Juruá, Saullo Vianna faz balanço do mandato e apresenta propostas para transformar a vida da população

O deputado estadual Saullo Vianna, candidato a deputado federal pelo União Brasil, aproveitou o fim de semana para percorrer a região do Juruá, uma das mais afastadas da capital e que, consequentemente, enfrenta diversos problemas por conta disso.

Saullo, que já conhece a realidade dos municípios no período da cheia e vazante dos rios, lamentou o descaso com que ainda vive a população de Eirunepé, um dos municípios visitados pelo parlamentar durante a maior cheia do Rio Juruá, em 2020.

“É triste voltar aqui depois de ter vindo no período da cheia, que afetou centenas de famílias, e se deparar com uma cidade abandonada. Eirunepé precisa ser bem cuidada, nosso compromisso é de buscar melhorias para as famílias que vivem aqui, muita coisa precisa mudar”, afirmou Saullo.

Em reunião com moradores de Envira, Saullo lembrou dos recursos que enviou para investimentos na compra de medicamentos, insumos e produtos para melhorar os atendimentos em Saúde.

No município de Carauari, que também foi contemplado com emendas para investimento nos atendimentos de saúde, Saullo falou do quanto o município pode se desenvolver com mais investimentos em qualificação de mão de obra e energia elétrica estável para produção de açaí.

“O açaí de Carauari é um dos mais gostosos do nosso Estado, e essa vocação natural para produção desse fruto, rico em vitaminas e saboroso, deve receber investimentos para melhorar toda a cadeia produtiva. Eu sou um incentivador e entusiasta do setor primário, irei lutar para mais investimentos para o crescimento da indústria aqui”, ressaltou Saullo.