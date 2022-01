Educação: emendas de Saullo Vianna beneficiam municípios do interior do AM

Visando melhorar a qualidade de ensino no Amazonas, o deputado estadual Saullo Vianna (PTB) destinou R$ 5,5 milhões em emendas parlamentares para o setor, nos últimos anos de mandato. Os principais beneficiados foram os municípios do interior, que enfrentam dificuldades para oferecer ensino de qualidade.

Em 2020, o deputado destinou emendas para Parintins, que juntas somam quase R$ 2 milhões. Os recursos vão viabilizar a ampliação da Escola Municipal São Francisco, com mais cinco salas de aula. E mais a construção de cinco salas de aula na Escola Municipal Lila Maia.

Além disso, as emendas garantirão a construção de um ginásio poliesportivo na Escola Municipal São Francisco, e mais a construção da Escola Municipal São Pedro, em Parintins.

“As emendas destinadas para Parintins são parte de um compromisso que firmei com a prefeitura, com o objetivo de melhorarmos a qualidade de ensino no município, principalmente na zona rural, que é carente de escolas e estrutura para atender os alunos”, disse o deputado.

Já em 2021, Saullo destinou mais de R$ 2 milhões para a educação. O valor será investido na construção da Escola Municipal Socorro Pereira I, na Comunidade Sagrado Coração de Jesus do Ramos, na zona rural de Boa Vista do Ramos. Outra parte do valor foi destinada para Patintins, com objetivo de construir um ginásio poliesportivo e uma escola municipal, além de ampliar e reformar outro colégio já existente na cidade.

Para 2022, o deputado também destinou uma emenda para Parintins, que será utilizada para a construção de uma escola municipal com ginásio poliesportivo.