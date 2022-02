Administração Municipal de Benjamin Constant apoia Ação de Crédito da AFEAM e SEBRAE

A Prefeitura de Benjamin Constant está apoiando a Ação de Crédito promovida pela AFEAM e SEBRAE. Será o primeiro evento do gênero deste ano no município. A Ação acontece de 17 a 25 de fevereiro na Biblioteca Pública Municipal. Confira as condições:

LINHAS DE CRÉDITO:

-AUTÔNOMO – Até R$ 8 mil

-MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL/MEI – Até R$ 10 mil

-MICROEMPRESA/ME – Até R$ 21 mil

CONDIÇÕES GERAIS, para todos (autônomos, MEI e ME):

FINALIDADE

-Capital de Giro: Financiar as principais despesas/custos operacionais como folha de pagamento, aluguel, contas de consumo, e outros necessários para a implantação, manutenção, ampliação e modernização da atividade produtiva

-Investimentos Fixos: Aquisição de máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, dentre outros para aumento de produtividade com sustentabilidade

RESTRIÇÕES CADASTRAIS

-Até R$ 2.100,00;

*Será permitida restrição cadastral somente as inseridas nos sistemas de proteção ao crédito a partir de 01/01/2020

PRAZO DE PAGAMENTO

-Capital de Giro: Até 24 meses – 3 meses de carência

-Investimento Fixo e Misto: Até 48 meses – 06 meses de carência

*CLIENTE ESPECIAL AFEAM PODERÁ TER 36 MESES DE AMORTIZAÇÃO E ATÉ 06 MESES DE CARÊNCIA

CONDIÇÕES ESPEFÍCICAS:

AUTÔNOMO:

Beneficiários

Pessoas Físicas que desenvolvem atividades produtivas sem ter vínculo empregatício

Taxa de Juros

6,0% ao ano;

*Com o pagamento das parcelas em dia o cliente recebe um bônus de 25% de desconto sobre os juros, reduzindo para 4,5% ao ano

Limite de Financiamento

De R$ 500,00 até R$ 8.000

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI:

Beneficiários

Microempreendedores Individuais dos segmentos industrial, comercial e de prestação de serviços, sediadas em Benjamin Constant

Taxa de Juros

6,0% ao ano

*Com o pagamento das parcelas em dia o cliente recebe um bônus de 25% de desconto sobre os juros, reduzindo para 4,5% ao ano

Limite de Financiamento

De R$ 500,00 até R$ 10.000,00

MICROEMPRESA – ME:

Beneficiários

Microempresas dos segmentos industrial, comercial e de prestação de serviços, sediadas em Benjamin Constant

Taxa de Juros

8,0 % ao ano;

*Com o pagamento das parcelas em dia o cliente recebe um bônus de 25% de desconto sobre os juros, reduzindo para 6,0 % ao ano

Limite de Financiamento

De R$ 500,00 até R$ 21.000,00.