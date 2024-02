Caixa Econômica abre inscrições para concursos com vagas no Amazonas

A Caixa Econômica Federal abriu as inscrições para os dois concursos, na manhã desta quinta-feira (29). Os editais contam com vagas para o Amazonas.

Ao todo, os concursos ofertam 4 mil vagas na instituição. Há vagas para o nível médio e superior.

A remuneração inicial para vagas de nível médio é de R$ 3.762. Já para as vagas de nível superior, o salário inicial pode chegar até R$ 14.915.

A Fundação Cesgranrio é a banca responsável pela organização do processo seletivo.

Inscrição

As inscrições, que abriram nesta quinta (29), seguem abertas até as 16h do dia 25 de março de 2024.

Fonte: G1 Amazonas