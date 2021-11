Prefeitura de Benjamin Constant faz trabalho de orientação junto a Restaurantes e Lanchonetes

A Prefeitura de Benjamin Constant iniciou nessa quarta-feira (17) a visita técnica em restaurantes e lanchonetes. O objetivo é fornecer orientações quanto ao funcionamento correto dos estabelecimentos e verificar se estão cumprindo as normas de combate à Covid-19. A ação envolve a Secretaria de Turismo, Vigilância Sanitária, Diretoria de Tributos, Coordenação da Defesa Civil e Secretaria de Meio Ambiente.

Esse trabalho é principalmente informativo e educativo. Além dos cuidados contra a Covid-19, os agentes orientam os proprietários quanto às boas práticas, higiene, conservação, armazenamento e manipulação dos alimentos. Também estão sendo verificados itens como alvará de funcionamento, limpeza, manutenção, condições estruturais, lotação máxima e distanciamento entre as mesas. Outro ponto importante é a comprovação da vacinação contra a COVID-19 por parte de todos que trabalham e frequentam esses locais.

A Administração Municipal elaborou um checklist que verifica todos os itens necessários ao cumprimento das regras fiscais, ambientais, sanitárias e de segurança. Quem estiver prestes a iniciar um negócio no município, com planos de empreender no setor, ou mesmo se regularizar, poderá procurar a Sala de Turismo, que fica na Biblioteca Pública Municipal de Benjamin Constant. Ali, poderá obter esse checklist.

Em agosto desse ano, a Administração Municipal já havia feito um trabalho semelhante junto à hotéis, pousadas e hospedarias. As ações fazem do programa Selo de Empreendimento Seguro, que certifica e incentiva o funcionamento correto dos estabelecimentos comerciais em Benjamin Constant.