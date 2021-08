Prefeitura de Benjamin Constant faz nova chamada para vacinar adolescentes de 12 a 17 anos

A Prefeitura de Benjamin Constant promove, nesta terça-feira (24), nova chamada para vacinar adolescentes de 12 a 17 anos que ainda não foram imunizados contra a Covid-19. O Dia D acontece no Ceti, das 8h às 16h.

Na última quarta-feira (18), a Prefeitura também mobilizou equipe de servidores para vacinar os adolescentes acima dos 12 anos. Benjamin Constant foi um dos primeiros municípios do interior do estado a vacinar essa faixa etária. Muitos pais acompanharam os adolescentes e falaram da emoção de ver os filhos sendo imunizados contra Covid.

Nesta terça-feira, os adolescentes serão vacinados com imunizante da Pfizer, único que tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser aplicado em menores de 18 anos.

De acordo com o prefeito David Bemerguy, a vacinação é o único meio de acabar com a pandemia. “A vacinação é uma das armas mais importantes contra o coronavírus. Muitos cientistas estudaram para que a vacina fosse eficiente, agora, precisamos fazer a nossa parte em tomar para ficar completamente imune”, disse.

Para se vacinar, os jovens precisam apresentar documento CPF, cartão do SUS e cópia do registro de nascimento. Poderão se vacinar jovens a partir de 12 anos com comorbidades e 15 anos sem comorbidades, além de adolescentes grávidas e puérperas.

“Quanto mais rápido nossa população se vacinar, mais rápido vamos voltar à vida normal. Enquanto isso, vamos continuar usando máscara, álcool em gel e evitando aglomerações”, finalizou o prefeito David Bemerguy.

Primeira chamada foi um sucesso

Na última quarta-feira (18), aconteceu a primeira chamada da vacinação de adolescentes. A ação imunizou 831 adolescentes e os jovens receberam a dose com muita alegria.

Dados consolidados pela Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) mostram que até esta segunda, 30.160 doses de vacina foram aplicadas em Benjamin Constant entre primeira e segunda doses.

Vacinação jovens acima dos 18 anos

Nesta terça-feira (24), a Prefeitura de Benjamin Constant também dá continuidade à vacinação para pessoas acima dos 18 anos. O objetivo é imunizar quem ainda não se vacinou e também quem já está apto a tomar a segunda dose. Para se imunizar, basta comparecer à Praça Frei Ludovico com RG, CPF, cartão do SUS e Carteira de Vacinação.

A Secretaria Municipal de Saúde de Benjamin Constant orienta que quem comparecer aos locais de vacinação, deve usar máscara e manter o distanciamento social.