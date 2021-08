Prefeito interino Plínio Cruz anuncia novo Decreto nº 296

Na manhã desta quinta-feira (12/08), a Prefeitura de Tabatinga decretou que permanece suspenso, pelos próximos 15 dias, o funcionamento de boates, casas de shows, casas de eventos em ambientes fechados e estabelecimentos similares.

Permanece obrigatório o uso de máscara de proteção facial para todas as pessoas que circularem nas vias públicas do município de Tabatinga, bem como adentrarem em qualquer espaço público ou privado no geral.

As autoridades públicas municipais e cidadãos, que tiverem ciência do descumprimento das normas do decreto, deverão comunicar imediatamente a Secretaria de Segurança Públicas, que adotará as medidas cabíveis.

Hóteis e pousadas, deverão informar imediatamente a Secretaria de Saúde junto à Coordenadoria de Vigilância Sanitária, sobre hóspedes estrangeiros.

O horário de funcionamento reduzido continua vigente para estabelecimentos comerciais do tipo bares, que podem funcionar de domingo à quinta-feira, das 08:00 às 00:00, e sextas e sábados, das 08:00 às 02:00. Os estabelecimentos “24 horas” continuam podendo funcionar apenas no sistema de entrega a domicílio e ponto de coleta, com a mesma redução de horários dos bares.









Fonte: Secom PMT