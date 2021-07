Campanha contra a influenza terá mais de 400 postos em Manaus neste sábado

A ação tem como objetivo aumentar a cobertura da campanha, cuja meta é imunizar 90% do público-alvo dos 17 grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde

a 12 de abril deste ano, com a meta de vacinar 90% dos grupos prioritários que incluem, além das gestantes e puérperas, crianças de seis meses a menores de seis anos; povos indígenas; idosos com 60 anos ou mais; professores das escolas públicas e privadas; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiências permanentes; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade; e adolescentes sob medidas socioeducativas.

Shádia Fraxe, orienta que quem pertencer a esses grupos e tiver tomado a vacina contra a Covid-19, deverá aguardar um intervalo de 14 dias entre os dois imunizantes.

“São duas vacinas de extrema importância para a saúde pública, principalmente na situação de pandemia que ainda estamos vivendo. Precisamos alcançar o máximo de pessoas do público vacinável também contra a influenza”, destacou.

Para receber a vacina contra a gripe, é preciso apresentar a carteira de vacinação, um documento de identificação original, com foto, contracheque ou a carteira de trabalho, que comprove o vínculo empregatício (no caso dos professores, dos trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas e funcionários do sistema prisional). Os caminhoneiros devem levar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria D ou E

