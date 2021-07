Associação Mulheres Pérolas de Tabatinga recebe R$55mil em equipamentos

O Governo do AM entregou, na sexta-feira (09/07), equipamentos para a Associação Mulheres Pérolas de Tabatinga – Mais Amor, do município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus). A instituição acolhe mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. As entregas, no valor de R$ 55.930,00, são oriundas de edital do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) para o setor social.

A comitiva do Governo visitou as instalações da instituição que, a partir das entregas do Governo do Amazonas, passará a contar com uma melhor estrutura de atendimento. Também com as doações, a associação irá oferecer cursos profissionalizantes para que as mulheres atendidas pela instituição possam encontrar formas de obter autonomia e gerar renda própria.

Entre os materiais entregues pelo governo, constam cadeiras escolares, quadro branco, fogão, geladeira, impressoras, nobreaks, projetor, televisores 32 polegadas, bebedouros, freezer, condicionadores de ar 75 mil BTUS, Split 9 mil BTUS, beliches, colchões, máquina de lavar e aparelho DVD.

“Isso é de grande importância para a associação, porque nós fazemos acolhimento de mulheres vítimas de violência e estávamos realmente precisando. Estávamos precisando arrumar os quartos para poder dar mais conforto, para poder acolher as mulheres realmente como elas merecem ser acolhidas”, disse Aldenora Magalhães, presidente da associação.

Entidade – Atualmente a associação atende 61 pessoas em situação de vulnerabilidade social, de forma direta, divididas em 35 mulheres, 10 crianças e 16 adolescentes, além de 270 pessoas, indiretamente; ajuda no fortalecimento da convivência familiar e na autoajuda para as pessoas atendidas; trabalha a parte social dos beneficiados, ressaltando seus direitos e deveres a respeito de seu verdadeiro papel na comunidade, para o pleno exercício da cidadania.

Por: Secom

Fonte:https://otambaqui.com.br/