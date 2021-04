Amazonense Werton é inscrito pelo Flamengo na Libertadores

O atacante amazonense Werton aparece na lista de inscritos do Flamengo na Libertadores da América. O jovem é um dos 50 atletas que o rubro-negro registrou para a disputa da competição. De quebra, também nesta sexta-feira (16), Werton apareceu ainda na lista de relacionados para a partida deste sábado (17), contra a Portuguesa-RJ, pelo Campeonato Carioca.

Nas redes sociais, o jogador comemorou a presença em ambas as listas. “Glória a Deus”, disse ele ao compartilhar nos stories do Instagram as duas relações com seu nome. A Libertadores começa para o Flamengo, que é um dos atuais campeões, na próxima terça-feira (20), diante do Vélez Sarsfield, da Argentina, fora de casa, às 20h30 (horário de Manaus).

Natural de Benjamin Constant (município a 1.200 quilômetros de Manaus), Werton tem apenas 17 anos e assinou seu primeiro contrato profissional com o Flamengo este ano. O vínculo do amazonense com o clube carioca é até o fim de 2023, com uma multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 318 milhões).

Fonte: Portal Esporte Manaus