Secretaria de Cultura e Turismo de Tabatinga oferece Treinamento Funcional gratuito para a população

Por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com o apoio da Secretaria de Educação, a Prefeitura de Tabatinga está buscando promover atividades físicas gratuitas para a população. O treinamento funcional será realizado no Centro Cultural de Tabatinga (Onçodromo).

O projeto tem o objetivo de oferecer à população a prática de atividades físicas regulares, com a orientação de um profissional de Educação Física. Pessoas de todas as idades podem participar do projeto, durante o treino os inscritos irão fazer circuitos baseados nos movimentos naturais do corpo, como pular, correr, puxar, agachar, girar e empurrar.

O treinamento acontecerá de segunda a sexta-feira das 18:00h às 19:00h no Centro Cultura de Tabatinga (Onçodromo).

As inscrições serão feitas nos dias 08 e 09 de setembro na Secretaria de Cultura e Turismo das 14:00h às 17:00h.

Depois de inscrito, será feita uma avaliação e preenchimento de um formulário que dará ao profissional de treinamento, informações sobre o condicionamento físico do participante.

Cada inscrito deverá levar seu kit de higiene pessoal, como por exemplo:

Garrafa de água

Toalha

Álcool

A Secretaria informa que estará seguindo todas as orientações da OMS e do Ministério da Saúde, para prevenção e combate ao Covid-19.

Informa ainda, que é obrigatório o uso de máscara.

Por: Portal Tabatinga

Foto: Divulgação/Internet