Prefeitura de Tabatinga contemplada com veículos do Programa Calha Norte

Em convênio com o Programa Calha Norte, a Prefeitura de Tabatinga adquiriu dois novos veículos para uso administrativo.

O Calha Norte é programa de desenvolvimento civil e militar na Região Norte do Brasil, Objetivando a melhoria da infraestrutura do território nacional situada ao norte da calha do Rio Solimões e do Rio Amazonas.